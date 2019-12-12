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15:11   12 Декабря 2019
Россия

Адвокаты экс-полковника Захарченко считают обвинения следствия надуманными

Адвокаты экс-полковника Захарченко считают обвинения следствия надуманными

Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Валерия Турникова считает, что все подозрения в адрес ее клиента надуманны. Об этом она заявила в четверг, 12 декабря. Подробнее — в материале NEWS.ru.

По мнению защиты, следствие пытается привязать Захарченко «к какому-либо денежному эпизоду» для того, чтобы объяснить найденные у родственников экс-полковника миллиарды. Однако сделать этого до сих пор не удалось. 

Турникова объяснила, почему появляются новые эпизоды преступлений. Дело в том, что Захарченко был оправдан судом в получении взятки в 800 тысяч долларов от московского ресторатора. Второй адвокат бывшего полковника Александр Горбатенко согласился с мнением коллеги.

«Следствие намерено задействовать Захарченко по делу о незаконной банковской деятельности и преступном сообществе в связи с тем, чтобы объяснить обществу нахождение столь значительной суммы денежных средств в квартире у его родственников», — считает он.

В сентябре 2016 года Дмитрий Захарченко, который на тот момент курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан по подозрению в коррупции. Дома у подозреваемого и его родственников нашли склад с девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение денег неизвестно до сих пор. Найденные деньги в ходе двух судебных процессов передали в собственность государству. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #захарченко #общество

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