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15:15   12 Декабря 2019
Россия

Роскачество рассказало о выборе салюта в преддверии Нового года

Роскачество рассказало о выборе салюта в преддверии Нового года

Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору фейерверков на Новый год. Сообщение опубликовали на сайте ведомства 12 декабря.

Как следует из публикации, приобретать салют лучше всего в специализированных магазинах. У продавца обязательно должны быть документы на пиротехнику, которые в праве запросить любой покупатель, напомнили в службе.

При выборе важно осмотреть коробку на предмет повреждений. Можно ее немного потрясти, чтобы посмотреть, не высыпается ли содержимое.

«От целостности короба зависит, сработает ли заряд, и насколько безопасно хранение и перемещение салюта», — пояснили в Роскачестве.

Роскачество рассказало о выборе салюта в преддверии Нового года

Немаловажной информацией является указанный интервал между выстрелами. Дело в том, что покупатель, по сути, платит за продолжительность салюта. Однако зарядов может быть мало и время работы растягивают за счет пауз, которые могут составить половину представления.

«Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче», — считают эксперты.

Также Роскачество инициировало проверку фейерверков. В частности, сотрудники приобрели салютные батареи китайского производства, стоимостью от пятисот рублей до двух тысяч. Примечательно, что один из образцов, по заявлению его производителя, соответствует российскому ГОСТу.

Роскачество рассказало о выборе салюта в преддверии Нового года

Так, эксперты будут проверять пиротехнику по 32 показателям. В частности, в них входят: громкость, высота полета, внешний вид, маркировка, стойкость к изменению климата и падению с разных высот.

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Автор: Анна Манц
#проверка #салют #роскачество #фейерверк

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