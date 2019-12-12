Роскачество рассказало о выборе салюта в преддверии Нового года

Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору фейерверков на Новый год. Сообщение опубликовали на сайте ведомства 12 декабря.

Как следует из публикации, приобретать салют лучше всего в специализированных магазинах. У продавца обязательно должны быть документы на пиротехнику, которые в праве запросить любой покупатель, напомнили в службе.

При выборе важно осмотреть коробку на предмет повреждений. Можно ее немного потрясти, чтобы посмотреть, не высыпается ли содержимое.

«От целостности короба зависит, сработает ли заряд, и насколько безопасно хранение и перемещение салюта», — пояснили в Роскачестве.

Немаловажной информацией является указанный интервал между выстрелами. Дело в том, что покупатель, по сути, платит за продолжительность салюта. Однако зарядов может быть мало и время работы растягивают за счет пауз, которые могут составить половину представления.

«Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче», — считают эксперты.

Также Роскачество инициировало проверку фейерверков. В частности, сотрудники приобрели салютные батареи китайского производства, стоимостью от пятисот рублей до двух тысяч. Примечательно, что один из образцов, по заявлению его производителя, соответствует российскому ГОСТу.

Так, эксперты будут проверять пиротехнику по 32 показателям. В частности, в них входят: громкость, высота полета, внешний вид, маркировка, стойкость к изменению климата и падению с разных высот.