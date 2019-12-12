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14:43   12 Декабря 2019
Весь мир

Суд Банги разрешил изгнанному президенту ЦАР вернуться

Суд Банги разрешил изгнанному президенту ЦАР вернуться

Административный суд города Банги отменил постановление о запрете возвращаться в страну «по воздуху» экс-президенту Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее прошение об отмене запрета подали адвокаты Бозизе. Слушания по данному процессу длились несколько часов. В конечном итоге, суд отменил положения указа от 2016 года, которые накладывали запрет на перевозку экс-президента в ЦАР авиакомпаниями.

Подобное решение является частичной победой, заявил один из юристов Бозизе, Николас Тиангай.

«Теперь он намеревается продолжить судебную борьбу, чтобы восстановить права своего клиента, что позволило бы ему свободно вернуться в свою страну», — передает издание Central African Republic News.

Франсуа Бозизе был свергнут с поста президента в марте 2013 года. С тех пор, он живет в изгнании за границей и находится под судебным преследованием как в Центральноафриканской Республике, так и на уровне Международного уголовного суда, сообщает издание.

В 2013 году президентский дворец в Банги захватили боевики повстанческой коалиции «Селека». Бозизе бежал в Камерун, где находится по сей день. В 2015 год экс-президент предпринял попытку поучаствовать в президентских выборах в Центральноафриканской Республике, но его отказались регистрировать.

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Автор: Роман Самойлов
#цар #банги

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