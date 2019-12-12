Иркутский глава Левченко решил покинуть должность
Губернатор Иркутской область Сергей Левченко подал заявление на увольнение, сообщили «Политике сегодня» в местной администрации 12 декабря.
Согласно данным источника, уход связан с неисполнением обязательств по восстановлению региона после серии паводков, которые обрушились на Приангарье в этом году. Также свою роль сыграли коррупционные скандалы последнего полугодия.
Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин указом освободил Левченко от должности.
«И назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — добавил он.
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по собственному желанию — Песков— RT на русском (@RT_russian) December 12, 2019
Стоит отметить, что в КПРФ, членом которого является теперь уже экс-губернатор, до последнего называли его отставку слухами. Так, глава коммунистов Геннадий Зюганов в интервью «Политике сегодня» указывал, что не знает об этом.
«Его уже целый год снимают… Шестьсот сюжетов было. Поэтому дождемся того, о чем вы говорите. Я не знаю, о чем, правда», — говорил он.