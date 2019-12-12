Иркутский глава Левченко решил покинуть должность

Губернатор Иркутской область Сергей Левченко подал заявление на увольнение, сообщили «Политике сегодня» в местной администрации 12 декабря.

Согласно данным источника, уход связан с неисполнением обязательств по восстановлению региона после серии паводков, которые обрушились на Приангарье в этом году. Также свою роль сыграли коррупционные скандалы последнего полугодия.

Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин указом освободил Левченко от должности.

«И назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — добавил он.

Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по собственному желанию — Песков — RT на русском (@RT_russian) December 12, 2019

Стоит отметить, что в КПРФ, членом которого является теперь уже экс-губернатор, до последнего называли его отставку слухами. Так, глава коммунистов Геннадий Зюганов в интервью «Политике сегодня» указывал, что не знает об этом.