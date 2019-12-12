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17:55   12 Декабря 2019
Россия

Иркутский глава Левченко решил покинуть должность

Иркутский глава Левченко решил покинуть должность

Губернатор Иркутской область Сергей Левченко подал заявление на увольнение, сообщили «Политике сегодня» в местной администрации 12 декабря.

Согласно данным источника, уход связан с неисполнением обязательств по восстановлению региона после серии паводков, которые обрушились на Приангарье в этом году. Также свою роль сыграли коррупционные скандалы последнего полугодия.

Иркутский глава Левченко решил покинуть должность

Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин указом освободил Левченко от должности.

«И назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — добавил он.

Стоит отметить, что в КПРФ, членом которого является теперь уже экс-губернатор, до последнего называли его отставку слухами. Так, глава коммунистов Геннадий Зюганов в интервью «Политике сегодня» указывал, что не знает об этом.

«Его уже целый год снимают… Шестьсот сюжетов было. Поэтому дождемся того, о чем вы говорите. Я не знаю, о чем, правда», — говорил он.

 

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Автор: Анна Манц
#увольнение #левченко #иркутская область

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