Зюганов ничего не знает о готовящейся отставке иркутского губернатора Левченко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с «Политикой Сегодня» не взялся подтвердить или опровергнуть отставку сопартийца Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

- Вы видели официальное заявление? Я ничего не видел.

- То есть вам о готовящейся отставке ничего не известно?

- Чтобы прокомментировать надо увидеть, что будет. Давайте подождем. Его уже целый год снимают. Для нас это новость что ли? Шестьсот сюжетов было. Поэтому дождемся того, о чем вы говорите. Я не знаю, о чем, правда.

Новость о том, что Сергей Левченко подал заявление об отставке распространил 12 декабря Telegram-канал «Медиатехнолог» с шестидесятитысячной аудиторией подписчиков. Как заверили авторы, Кремль уже подготовил соответствующий указ. Отставка Левченко якобы связана с неисполнением обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, а также коррупционными скандалами, сотрясавшими область последние полгода.

Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года после победы во втором туре с перевесом 15% голосов над кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерошенко.

Губернатора критикуют за неудовлетворительную работу, связанную с ликвидацией последствий масштабного паводка минувшим летом. В начале июня сотрудники ФСБ задержали назначенного губернатором министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Чиновника подозревают в организации незаконной вырубки леса на почти миллиард рублей в заказнике Тулоконь.