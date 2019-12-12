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15:09   12 Декабря 2019
Весь мир

Более 70 военных Нигера погибли в результате террористического нападения

Более 70 военных Нигера погибли в результате террористического нападения

Боевики исламистских террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе напали на военный лагерь Вооруженных сил Нигера в районе населенного пункта Инат недалеко от нигеро-малийской границы 10 декабря.

По информации Ниамея, более 70 нигерских военных погибли, имеются раненые и пропавшие без вести. Нигерская армия нейтрализовала более 60 террористов.

«Данная вылазка экстремистов стала одной из наиболее крупных по масштабу и числу потерь среди нигерских военных», – говорится в сообщении на официальном сайте МИД.

В МИД России выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и выразили готовность помочь руководству и народу Нигера в борьбе с террористической угрозой.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#террористы #нападение #нигер

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