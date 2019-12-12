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14:58   12 Декабря 2019
Россия

Девушка наконец станцевала на шесте в вагоне МЦД, потому что «руки давно чесались»

Девушка наконец станцевала на шесте в вагоне МЦД, потому что «руки давно чесались»

Пассажирка Московских центральных диаметров станцевала на шесте прямо в вагоне одного из поездов. Танец она записала на видео и опубликовала его в своем Instagram. С героиней ролика побеседовало издание «360».

Девушка на кадрах — Анастасия Тимербулатова, она давно занимается pole dance, который нередко принимают за стриптиз. Танцовщица рассказала, как была на дне рождения у друзей в Одинцово, где и узнала об открытии МЦД. Тогда она решила не ехать домой на такси, а подождать электричку и станцевать на пути домой.

Компания друзей пропустила несколько поездов и дождалась желанную «Иволгу». Анастасия рассказала, что ей удалось оторваться от души», а другие пассажиры ее поддержали. Сначала удивленные и стеснительные, они постепенно подходили и начинали снимать на камеру и поддерживать девушку.

«Слышала очень приятные слова, отзывы. Настроение было приподнято», — сказала она.

Пространства хоть и было достаточно, по словам героини ролика, все же ей хотелось «больше полетать». Но в целом Анастасия осталась более чем довольна и даже «счастлива». Также она раскрыла свою давнюю мечту — номер с дорожным знаком, однако выполнить его не так просто, поэтому начала девушка с поручня в МЦД.

«Я сейчас стою около дорожного знака и понимаю, что моя ручка его не обхватит. Про МЦД — у меня давно уже руки чесались, но так сложились обстоятельства в этот раз», — призналась танцовщица.

 

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Автор: Галина Кандинская
#танец #мцд

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