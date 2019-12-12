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Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США
14:43   12 Декабря 2019
Весь мир

Глава МИД ФРГ прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

Глава МИД ФРГ прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

 

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о возможном введении властями США санкций против участников проекта «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

Маас подчеркнул, что немецкая сторона отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции. Он добавил, что европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США.

«Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции», — заявил министр.

Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила законопроект, предписывающий администрации главы Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока — 2».

Чуть позже глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал страны Европы ответить на санкции Вашингтона против строительства газопровода. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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