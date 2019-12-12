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14:17   12 Декабря 2019
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса вынесены на обсуждение в Раду

Поправки к закону об особом статусе Донбасса вынесены на обсуждение в Раду

Законопроект с поправками к существующему закону об особом статусе Донбасса вынесен на обсуждение в Верховную Раду Украины. Документ появился в электронной системе украинского парламента.

Документ зарегистрировали представители фракции «Слуга народа». его полный текст не опубликован, однако известно, что главная его цель — продление действующего не данный момент закона. О продлении говорилось на саммите «нормандской четверки» в Париже, 9 декабря. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова поддержать особый статус Донбасса на постоянной основе.

Накануне глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что планируется разработка нового закона, который будет регулировать статус Донбасса. Весь процесс вплоть до принятия документа, по его словам, займет не больше года.

«Это может быть и больше чем полгода, но за год точно, думаю, мы справимся», — заявил Корниенко.

Закон, который фиксирует особый статус и порядок самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вступил в силу 18 октября 2014 года, его срок истекает 31 декабря текущего года.

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Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина #верховная рада #слуга народа

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