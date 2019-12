Как британская пресса запутала жителей королевства в решающий для Brexit день выборов

Внеочередные парламентские выборы, которые определят судьбу Brexit, начались в Великобритании. Большинство участков расположили в школах, поэтому, к радости учеников, занятий не будет. Однако родителям Лондон не подарил выходных, взрослые проголосуют до или после работы.

Жителям Альбиона необходимо избрать новый состав нижней палаты или Палаты общин британского парламента, так как старый состав по взаимному согласию пришлось распустить, чтобы наконец определиться в вопросе выхода из Евросоюза. Партия, которая наберет на досрочных выборах большинство голосов, получит право сформировать правительство и поставить точку в Brexit.

Всего на кону 650 депутатских мандатов — по числу избирательных округов. Британская социологическая компания YouGov обнародовала окончательные результаты опроса 105-и тысяч респондентов, согласно которому шансы правящей Консервативной партии (тори) остаться у власти оценили как наиболее высокие. Тори во главе с премьер-министром страны Борисом Джонсоном являются главными сторонниками выхода из ЕС.

The results of the final YouGov MRP model for #GE2019 are now here: Con – 339 seats / 43% vote share Lab – 231 / 34% SNP – 41 / 3% LD – 15 / 12% Plaid – 4 / 1% Green – 1 / 3% Brexit Party – 0 / 3% Conservative majority of 28https://t.co/IAyXTc89vH pic.twitter.com/yk3dNAhN0p — YouGov (@YouGov) 10 декабря 2019 г.

Основной лозунг премьера во время избирательной кампании — «давайте осуществим Brexit». Ранее он пообещал без каких-либо новых проволочек вывести королевство из ЕС до 31 января.

Лидер лейбористов Джереми Корбин долгое время не раскрывал собственных мыслей по поводу выхода Британии из ЕС, отделываясь общими фразами, но в итоге поддержал идею повторного референдума. В случае победы над консерваторами на выборах в Палату общин, у лейбористов есть шанс повернуть процесс вспять. Корбин обещал, переехав в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, снова вынести вопрос Brexit на суд народа в течение полугода.

Руководитель партии «Либеральные демократы» Джо Суинсон — ярый противник выхода из Евросоюза, поэтому внеочередные парламентские выборы после подсчета отданных за либералов голосов покажут, насколько европовестка популярна среди британцев.

По подсчетам организации Best for Britain, которая агитирует за повторный референдум, скоординированных действий всего 40 тысяч человек в 36 избирательных округах хватит, чтобы лишить Консервативной партии большинства.

Британская пресса вносит дополнительную сумятицу в политический кризис королевства. Практически каждое известное издание поддержало определенную партию, транслируя британцам радикально противоположные взгляды. Таблоид Daily Express преподносит с выгодного ракурса Джонсона с распростертыми руками. Издание напоминает, что будущее Великобритании в руках граждан и прямо призывает в Twitter отдать голоса за консерваторов. Daily Express вторят главная лондонская газета Evening Standard и авторитетная The Times.

Издание The Sun сгущает краски, призывая спасти Brexit и обещает светлое будущее королевству в случае победы тори, а в случае победы Корбина — черно-белые дни.

Tomorrow's front page: Sun readers must help to save Brexit, and Britain from the horror of a Corbyn-led Marxist Government https://t.co/quajWXzyIr pic.twitter.com/seQkFeyw1f — The Sun (@TheSun) 11 декабря 2019 г.

Таблоид Daily Mirror явно против Brexit. В преддверии выборов газета перечислила на первой полосе «40 примеров большого вранья» Бориса Джонсона.

Издание Daily Record, именующее себя газетой года, ратует за независимость Шотландии и публикует в Twitter перечеркнутый профиль лидера тори. Попутно расположенная в Глазго редакция не прочь подзаработать на рекламе букмекерской конторы.

Журнал New Statesman отличился креативным подходом, совместив тематику приближающегося Рождества с политтехнологиями. Британскую дилемму символизирует очень похожий на Корбина Санта-Клаус, снеговик с выросшим как у Пиноккио носом и узнаваемой «премьерской» прической. Журнал призывает голосовать против всех.

Деловое издание Financial Time нейтрально к основным противоборствующим силам, однако не восторге от досрочных выборов, называя их удручающими — dispiriting.

Dispiriting election presents voters with stark choices https://t.co/Pdeoexs41L — Financial Times (@FT) 12 декабря 2019 г.

FT, как и таблоид The Independent, продвигает тактику «умного» голосования за умеренных кандидатов. Если лейбористы и либерал-демократы не договорятся о разделении округов, тогда они рискуют поделить левый оппозиционный электорат.

Over 4 million people have checked their voting recommendations at https://t.co/KofceZh5Vi. Have you? We need just 20,000 more votes in key seats based on our tactical advice. That could get us to a 2nd referendum. This is the best chance we've had to stop Brexit. — Best For Britain????️GetVoting.org (@BestForBritain) 11 декабря 2019 г.

Поэтому появились сайты с подсказками, за кого отдать голос в определенном округе, чтобы победить правящую Консервативную партию. Разумеется, к тактике подключилась левая пресса. Например, газета The Guardian обнародовала карту с 50 округами, где небольшое тактическое голосование принесет оппозиции успех.

Tactical voting guide 2019: the 50 seats where it is vital to keep the Tories out #VoteTactically #GE19https://t.co/tzSjLpz4qL — angela garrod ????️ girly swot (@angegarrod) 12 декабря 2019 г.

Дня тишины в Британии нет. Не нарушает закон и агитация в день выборов. Итоги выборов станут известны в ночь на пятницу, 13-е.