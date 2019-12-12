Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США
Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США
15:10   12 Декабря 2019
Весь мир

Эрдогану придется заручиться поддержкой парламента, чтобы помочь террористам базой в Ливии

Эрдогану придется заручиться поддержкой парламента, чтобы помочь террористам базой в Ливии

Террористическая организация «Братья-мусульмане», деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда, обратилась к главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с просьбой предложить Турции разместить на территории Ливии свою военную базу.

По словам лидера «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам ранее выражал готовность разместить в Ливии военный контингент, если со стороны руководства ПНС поступит такая просьба.

Эрдогану придется заручиться поддержкой парламента, чтобы помочь террористам базой в Ливии

Свою просьбу к Эрдогану лидер «Братьев-мусульман» разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Саррадж должен принять турецкие вооруженные силы на ливийской земле, чтобы победить Халифу Хафтара и контролировать Ливию», — написал Абд ар-Раззака аль-Аради, слова которого цитирует итальянское агентство «Нова».

Ситуацию в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал военный эксперт журнала «Арсенал России» Алексей Леонков.

По его словам, разного рода организации периодически выступают с подобного рода заявлениями, однако окончательное решение всегда принимает тот, кого призывают к каким-то действиям.

«Россию, например, тоже призывали открыть военную базу в Египте и других африканских странах, но Россия не пошла на этот шаг, потому что всякое открытие военной базы в зоне, где идут боевые конфликты, чревато тем, что нужно будет принимать участие в этих боевых конфликтах на той или иной стороне», — напомнил эксперт.

При этом Леонков отметил, что президент Турции едва ли сможет принять подобное решение единолично – как минимум для этого необходимо заручиться поддержкой парламента.

Эрдогану придется заручиться поддержкой парламента, чтобы помочь террористам базой в Ливии

В настоящее время Турция ищет наиболее лояльные к ней организации, но тем не менее решение о строительство военной базы в другой стране ей сейчас экономически не выгодно, так как экономические санкции со стороны Европы ставят ее в не самое лучшее финансовое положение

«Братья-мусульмане» – это, напомню, про-турецкая организация, которая печально прославилась в Египте. Понятно, что Турция поддерживает те организации, которые к ней наиболее лояльны. Вопрос в том, чем заканчивается такая поддержка: если это приводит к гибели мирных граждан, то это терроризм», – заключил эксперт.

Накануне находящийся в Турции муфтий «Братьев-мусульман» Садик Гаряни заявил, что ливийцы имеют право «объединиться с сестрой-Турцией».

«Должностные лица Правительства национального согласия не должны упускать возможность развернуть турецкие силы на своей территории – мы должны воспользоваться опытом братского государства Катар, которое разместило турецкие военные базы на территории страны», — заявил он.

Эрдогану придется заручиться поддержкой парламента, чтобы помочь террористам базой в Ливии

Напомним, несмотря на то, что в отношении Ливии до сих пор действует оружейное эмбарго ООН, Турция в обход санкций продолжает воздушным и морским путем поставлять в Триполи оружие, боеприпасы и военную технику, в том числе беспилотники. Также Турция переправляет в Ливию боевиков, наемников и военных инструкторов из Сирийской провинции Идлиб.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает контртеррористическую операцию «Аль-Карама» с 2014 года. Весной 22019 года ЛНА начала новую фазу операции по освобождению ливийской столицы Триполи от террористов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#помощь #турция #эрдоган #политика #ливия #террористы #весь мир #военная база #просьба #братья-мусульмане #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...