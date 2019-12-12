Эрдогану придется заручиться поддержкой парламента, чтобы помочь террористам базой в Ливии

Террористическая организация «Братья-мусульмане», деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда, обратилась к главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с просьбой предложить Турции разместить на территории Ливии свою военную базу.

По словам лидера «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам ранее выражал готовность разместить в Ливии военный контингент, если со стороны руководства ПНС поступит такая просьба.

Свою просьбу к Эрдогану лидер «Братьев-мусульман» разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Саррадж должен принять турецкие вооруженные силы на ливийской земле, чтобы победить Халифу Хафтара и контролировать Ливию», — написал Абд ар-Раззака аль-Аради, слова которого цитирует итальянское агентство «Нова».

Ситуацию в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал военный эксперт журнала «Арсенал России» Алексей Леонков.

По его словам, разного рода организации периодически выступают с подобного рода заявлениями, однако окончательное решение всегда принимает тот, кого призывают к каким-то действиям.

«Россию, например, тоже призывали открыть военную базу в Египте и других африканских странах, но Россия не пошла на этот шаг, потому что всякое открытие военной базы в зоне, где идут боевые конфликты, чревато тем, что нужно будет принимать участие в этих боевых конфликтах на той или иной стороне», — напомнил эксперт.

При этом Леонков отметил, что президент Турции едва ли сможет принять подобное решение единолично – как минимум для этого необходимо заручиться поддержкой парламента.

В настоящее время Турция ищет наиболее лояльные к ней организации, но тем не менее решение о строительство военной базы в другой стране ей сейчас экономически не выгодно, так как экономические санкции со стороны Европы ставят ее в не самое лучшее финансовое положение

«Братья-мусульмане» – это, напомню, про-турецкая организация, которая печально прославилась в Египте. Понятно, что Турция поддерживает те организации, которые к ней наиболее лояльны. Вопрос в том, чем заканчивается такая поддержка: если это приводит к гибели мирных граждан, то это терроризм», – заключил эксперт.

Накануне находящийся в Турции муфтий «Братьев-мусульман» Садик Гаряни заявил, что ливийцы имеют право «объединиться с сестрой-Турцией».

«Должностные лица Правительства национального согласия не должны упускать возможность развернуть турецкие силы на своей территории – мы должны воспользоваться опытом братского государства Катар, которое разместило турецкие военные базы на территории страны», — заявил он.

Напомним, несмотря на то, что в отношении Ливии до сих пор действует оружейное эмбарго ООН, Турция в обход санкций продолжает воздушным и морским путем поставлять в Триполи оружие, боеприпасы и военную технику, в том числе беспилотники. Также Турция переправляет в Ливию боевиков, наемников и военных инструкторов из Сирийской провинции Идлиб.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает контртеррористическую операцию «Аль-Карама» с 2014 года. Весной 22019 года ЛНА начала новую фазу операции по освобождению ливийской столицы Триполи от террористов.