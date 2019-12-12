Захарова сообщила о завершении отвода курдских формирований в Сирии

Россия и Турция продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии, отвод курдских формирований завершен. Об этом 12 декабря сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва и Анкара продолжают работать над выполнением меморандума в Заевфратье, заявила представитель российского ведомства на брифинге в четверг.

«Работа ведется по двум направлениям — предотвращение рецидивов боевых действий и поправление гуманитарного положения», — сказала она.

По ее словам, для решения первой задачи был завершен отвод курдских формирований от границы с Турцией. Кроме этого, было налажено регулярное совместное патрулирование.

22 октября лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов после шести часов переговоров в Сочи. Документ призван урегулировать ситуацию в САР. Главы стран договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа.

Ранее ФАН опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в Сирии, где говорится об усилиях россиян в борьбе с боевиками. Во второй части материала рассказывается о связях американцев и боевиков в САР. Журналисты агентства приводят доказательства, которые подтверждают участие США в создании и финансировании запрещенного в РФ «Исламского государства». Первая часть материала раскрывает связь беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с игиловцами.