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14:09   12 Декабря 2019
Россия

Захарова сообщила о завершении отвода курдских формирований в Сирии

Захарова сообщила о завершении отвода курдских формирований в Сирии

Россия и Турция продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии, отвод курдских формирований завершен. Об этом 12 декабря сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Москва и Анкара продолжают работать над выполнением меморандума в Заевфратье, заявила представитель российского ведомства на брифинге в четверг.

«Работа ведется по двум направлениям — предотвращение рецидивов боевых действий и поправление гуманитарного положения», — сказала она. 

По ее словам, для решения первой задачи был завершен отвод курдских формирований от границы с Турцией. Кроме этого, было налажено регулярное совместное патрулирование. 

Захарова сообщила о завершении отвода курдских формирований в Сирии

22 октября лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов после шести часов переговоров в Сочи. Документ призван урегулировать ситуацию в САР. Главы стран договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа.

Ранее ФАН опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в Сирии, где говорится об усилиях россиян в борьбе с боевиками. Во второй части материала рассказывается о связях американцев и боевиков в САР. Журналисты агентства приводят доказательства, которые подтверждают участие США в создании и финансировании запрещенного в РФ «Исламского государства». Первая часть материала раскрывает связь беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с игиловцами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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