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14:22   12 Декабря 2019
Россия

Курение в аэропортах снова разрешили

Курение в аэропортах снова разрешили

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возврате курилок в российские аэропорты.

Депутат «Единой России» Сергей Боярский внес законопроект, по которому разрешалось курение в специально отведенных зонах аэропортов, еще в 2017 году. Минздрав заявил, что с возвращением курилок увеличится число курильщиков, поэтому выступил против законопроекта. Также против проекта выступили Роскомнадзор и Совет Федерации. Однако проект был принят в первом чтении.

Во втором чтении было решено разрешить курилки, стены которых будут непрозрачными. Отмечается, что комнаты для курения должны быть с хорошей вентиляцией и должны находиться на достаточном расстоянии от путей следования.

В третьем окончательном чтении проект рассмотрели 12 декабря. Отмечается, что размещение в аэропортах специальных комнат для курения – это право аэропортов, но не обязательство.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #курение

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