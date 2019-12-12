Сирийский чиновник объявил, что 70% стабильности в стране - заслуга России

Экономический советник в правительстве Сирии Аммар аль-Юсеф рассказал, что Россия обеспечила 60-70 % стабильности в республике, пострадавший от многолетнего террора, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам чиновника, именно благодаря России у сирийских жителей появилась надежда на то, что их страна когда-нибудь вернется в докризисное состояние. В процессе восстановления сирийской республики Россия может применить свой опыт в газовом и нефтяном секторах, а также технические и экономические инструменты, считает Аммар аль-Юсеф.

«Процесс восстановления включает в себя привлечение компаний к работе. По последним моим данным, я понял, что нам нужно 1170 млрд долларов для полного восстановления Сирии», — отметил аль-Юсеф.

По словам чиновника, в настоящий момент Сирия не сможет найти таких денег, поэтому помощь «настоящих друзей и союзников» из России стране просто необходима.

«Неправильно говорить «русские друзья». Надо говорить «русские братья». Потому что они были с нами, и наша общая кровь потекла на сирийскую землю», — заявил Аммар аль-Юсеф.

Отряды террористов уничтожили большую часть сирийской инфраструктуры, электроснабжение и дороги, а также важнейшую для газовой отрасли инфраструктуру. По мнению сирийского чиновника, все это нуждается в скорейшем восстановлении.

«Мы никогда не забудем, что Россия поддержала нас и встала на стороне международного права. Надеюсь, что России достанется львиная доля в процессе восстановления Сирии, особенно в инвестициях в газовой и нефтяной отрасли», — подчеркнул Аммар аль-Юсеф.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов по Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов в САР. Вторая часть повествует о связях Вашингтона с боевиками запрещенной в России ИГ*, а первая - о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ