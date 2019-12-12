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13:42   12 Декабря 2019
Россия

Госдума перенесла на полгода срок внедрения обязательной маркировки лекарств

Госдума перенесла на полгода срок внедрения обязательной маркировки лекарств

Государственная дума приняла закон, который переносит обязанность производителей лекарств осуществлять маркировку с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что депутаты решили перенести дату вступления в силу закона для того, чтобы не было никаких сбоев после начала работы системы. 

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль напомнил, что маркировкой называют специальный криптографический код, который наносится на упаковку лекарственных препаратов. Он подчеркнул, что при такой упаковке контрафакту больше не будет места. 

«И это главное для конечного потребителя — когда человек уверен в том, что покупает настоящее лекарство, а не подделку в облатке», — резюмировал он.

Однако он добавил, что несмотря на всеобщее согласие ввести маркировку, российский фармацевтический рынок пока не готов перейти на новую систему. Огуль сослался на данные Минздрава, которые гласят, что лишь треть компаний на сегодняшний день могут перейти на систему мониторинга лекарственных препаратов.

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Автор: Софья Белоцерковская
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