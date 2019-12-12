Рассадник педофилов «Мемориал» объявил потенциального убийцу детей Синицу политзэком

Признанная иноагентом в России организация «Мемориал» вступилась за осужденного за экстремизм Владиславу Синицу. Это не первый преступник, который получает статус «политзаключенного» от организации, несмотря на тяжесть совершенного правонарушения.

«Мемориал» взял под крыло Синицу

«Мемориал» признал осужденного за экстремизм блогера Владислава Синицу, призвавшего пользователей Twitter к расправе и насилию над детьми сотрудников МВД, политзаключенным.

Синица не стеснялся публиковать аморальные посты, в том числе о детях сотрудников правоохранительных органов. В теперь уже удаленных твитах содержались призывы к убийству, насилию, закапыванию тел в лесополосе. Блогер также признавался в давней мечте — убить человека и «отсношать его внутренности». А чтобы избежать наказания, по признанию Синицы убийство жертвы не стоит снимать на телефон, либо же можно снять, но только для последующего удовлетворения сексуальных потребностей.

Однако «Мемориалу» наказание за предложенные Синицей преступления над детьми правоохранителей показались неправомерными. Именно поэтому они признали блогера политзаключенным и потребовали его освобождения. Более того, «правозащитники» требуют расследовать факт уголовного дела против Синицы.

Эта новость нашла отклик в Telegram. Канал «Люди и Звери» опубликовал ироничный пост о том, что «Мемориал» готов брать «под свое крыло» даже маньяков и убийц, лишь бы те посещали несанкционированные митинги.

Педофилы, связанные с «Мемориалом»

Синица и правда не первый преступник, на защиту которого бросается «Мемориал».

В 2018 году было заведено дело по подозрению в педофилии в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» в Карелии историка Юрия Дмитриева.

Первоначально Дмитриева обвиняли в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, но Петрозаводский городской суд оправдал его.

Однако после историк стал фигурантом нового уголовного дела. По версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Было проведено тщательное расследование и экспертизы, после чего подозреваемый был этапирован в карельскую столицу.

Также правоохранительными органами был задержан глава Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин по подозрению в развращении 13-летнего подростка. Суд доказал его вину и в мае 2019 года главу городского музея приговорили к 9 годам колонии общего режима. По данным СМИ, Колтырин является соратником Дмитриева.

На чьи деньги существует «Мемориал»?

«Правозащитная» организация «Мемориал» не скрывает, откуда берет финансирование. На их официальном сайте в разделе «Нас поддерживают» опубликован полный список организаций, которые являются спонсорами деятельности.

Практически все организации являются западными «агентами», которые имеют «свои» интересы в России. Главная их цель – дестабилизация ситуации под прикрытием «защиты прав» людей и установление таким путем «демократии» по западным лекалам.

Цель «Мемориала»

«Мемориал» - это опасная организация, готовая под свою опеку взять самых опасных преступников, которые будут выходить на нелегальные митинги и совершать провокации. За те преступления, которые они творят, их бы осудили абсолютно в любой цивилизованной стране. Однако для организации, действующей на деньги западных спонсоров, педофилы, потенциальные убийцы и экстремисты волшебным образом преобразуются в «жертв кровавого режима», которым, якобы, нужна защита и сочувствие. Подобное происходит лишь потому, что они, являясь марионетками в руках иностранных кукловодов, поддерживают идеи дестабилизации политической ситуации в стране и хотят добиться раскола России.