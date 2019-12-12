Внешняя политика бундестага угрожает безопасности ФРГ, заявил депутат

Германию специально втянули в конфликт с Россией перед скорым запуском «Северного потока – 2». Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Именно сейчас, перед запуском «Северного потока – 2», надо обязательно обострить отношения с Россией. Для того чтобы понять чьих рук это дело, надо просто поразмыслить, кому это выгодно. Выгодно это России? Выгодно это Германии? И сразу становится понятно, чей это проект, — заявил депутат. — Стыдно за наше правительство, которое как послушная собачонка выполняет команду «апорт».

По мнению Гердта, власти Германии намерено втягивают страну в крупномасштабные конфликты, и подобная внешняя политика несет в себе угрозу безопасности.

Напомним, дипломатический конфликт между Россией и Германией возник после того, как в Берлине был убит грузинский гражданин Торнике Кавтарашвили, также известный как Зелимхан Хангошвили, являвшийся участников чеченских войн.

По мнению немецких властей, к убийству Кавтарашвили причастен россиянин. В связи с этим в начале декабря двое российских дипломатов в Германии были признаны персонами нон грата и высланы из страны. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Берлин пошел на данный шаг, так как не видел со стороны Москвы достаточной заинтересованности в расследовании данного дела.

Комментируя ситуацию, депутат Вальдемар Гердт выразил сомнение в том, что к убийству Кавтарашвили может быть причастен россиянин.

«Посудите сами – 20 лет после чеченской войны, и спецслужбы его не трогали. Убийца больше похож на дилетанта, чем на профессионала, поэтому его так легко поймали», — добавил он.

Ранее в четверг, 12 декабря, Москва ответила на высылку Берлином двух российских дипломатов зеркальными мерами, объявив персонами нон грата двух сотрудников германского посольства и обязав их в течение семи дней покинуть пределы РФ.