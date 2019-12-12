Минимальная зарплата в России станет больше на 850 рублей в 2020 году

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей или 7,5 процента. С 2020 года МРОТ составит 12 тысяч 130 рублей в месяц.

В пояснительной записке к документу говорится, что с принятием закона около 3,2 миллиона россиян станут получать зарплату больше.

Кроме того, Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ не только должен быть равен величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но и должен превышать эту величину.