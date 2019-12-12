Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Минимальная зарплата в России станет больше на 850 рублей в 2020 году

Минимальная зарплата в России станет больше на 850 рублей в 2020 году

 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Сирийский чиновник объявил, что 70% стабильности в стране - заслуга России

Сирийский чиновник объявил, что 70% стабильности в стране - заслуга России

 Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев

Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев
Минимальная зарплата в России станет больше на 850 рублей в 2020 году

Минимальная зарплата в России станет больше на 850 рублей в 2020 году

 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Сирийский чиновник объявил, что 70% стабильности в стране - заслуга России

Сирийский чиновник объявил, что 70% стабильности в стране - заслуга России

 Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев

Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев
13:08   12 Декабря 2019
Россия

Официальный сайт 75-летия Победы начал работу

Официальный сайт 75-летия Победы начал работу

Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU начал свою работу, сообщает пресс-служба президента РФ.

«MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций», — говорится в сообщении.

На сайте будут размещены архивные материалы – от записей Советского информбюро, озвученных диктором Юрием Левитаном, до исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с эксклюзивным фотоархивом военных лет. На странице ресурса также можно будет ознакомиться с архивом всех парадов Великой Победы прошедших лет.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, MAY9.RU станет уникальным новостным и историческим агрегатором, из которого можно будет черпать информацию по празднованию 75-летия Победы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#победа #сайт #75-летие победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...