Официальный сайт 75-летия Победы начал работу

Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU начал свою работу, сообщает пресс-служба президента РФ.

«MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций», — говорится в сообщении.

На сайте будут размещены архивные материалы – от записей Советского информбюро, озвученных диктором Юрием Левитаном, до исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с эксклюзивным фотоархивом военных лет. На странице ресурса также можно будет ознакомиться с архивом всех парадов Великой Победы прошедших лет.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, MAY9.RU станет уникальным новостным и историческим агрегатором, из которого можно будет черпать информацию по празднованию 75-летия Победы.