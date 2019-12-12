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13:59   12 Декабря 2019
Политика

Террористы ПНС пытаются бороться с успехами Хафтара «расстрельным списком» военных

Террористы ПНС пытаются бороться с успехами Хафтара «расстрельным списком» военных

Создание ливийского «Миротворца», о котором заявил консул Ливии в Тунисе, являются ответом так называемого правительства национального согласия (ПНС) на победы Ливийской национальной армии (ЛНА), считает политолог Антон Бредихин.

Немногим ранее издание Libya24 опубликовало информацию о том, что ливийский консул в Тунисской республике Мухамад Мердас передал службам безопасности Туниса список с именами 721 гражданина Ливии, каждый из них подлежит аресту со сторону МИД Туниса. Как сообщил источник в тунисском ведомстве, в список вошли военные, политические деятели и сторонники ЛНА.

Кандидат исторических наук, политолог и главный редактор журнала «Архун» Антон Бредихин рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей, что считает подобные «расстрельные списки» вполне ожидаемым ходом со стороны ПНС. Эксперт убежден, что так называемое правительство во главе с Файезом Сарраджем использует все свои возможности, чтобы отстранить противников от системы управления.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда террористы создают свою ячейку на территории Ливии и уничтожают все силы, которые могут им в дальнейшем противостоять. Соответственно против сильных игроков применяются расстрельные списки, которые направляются в другие организации и формируются совсем как на Украине — такой себе «ливийский «Миротворец», где собираются данные», — объяснил Бредихин.

Подобные действия ПНС специалист считает ни чем иным, как зеркальной мерой на успешные действия и победы неподалеку от Триполи ЛНА, во главе которой стоит фельдмаршал Халифа Хафтар. Также политолог заявил, что лиц, которые вошли в списки, ждет преследование и, вероятно, насильственная смерть.

«Обычной смертью никто в таких условиях не умирает — это же люди, которые оказывают влияние на общество. А учитывая факт увеличения рейтинга Хафтара на общеливийским пространстве, это можно считать фактором борьбы и ответом на его успехи на военном поприще», — подвел итог своим размышлениям эксперт.

Сейчас на территории Ливии боевики ПНС вынуждены отражать удары крепнущей ЛНА неподалеку от ливийской столицы. Также в последнее время стало известно о новых столкновениях ЛНА и боевиков на направлении аль-Машруа.

 

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Автор: Лев Собакин
#ливия #тунис #лна #пнс

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