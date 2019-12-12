Путин приехал в храм Христа Спасителя на церемонию прощания с Лужковым

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в четверг в храме Христа Спасителя в Москве.

Лужков, который возглавлял российскую столицу с 1992 по 2010 год, умер во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. Причиной скоропостижной кончины стала острая аллергическая реакция, которая возникла во время плановой операции на сердце, которую Лужкову делали в Мюнхене.

Церемония прощания с бывшими мэром началась в 7.00 и продлится до 14.00. Отпевание совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Юрия Лужкова похоронят в 15.30 на Новодевичьем кладбище рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и Певицы Людмилы Зыкиной.

Как сообщил ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков, Путина и Лужкова на протяжении долгих лет связывали теплые и конструктивные отношения.