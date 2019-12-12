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 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

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13:05   12 Декабря 2019
Россия

Россия и Киргизия готовят программу перекрестного года

Россия и Киргизия готовят программу перекрестного года

Перекрестным объявили 2020 год в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Об этом сообщил директор Третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Александр Стерник. По его словам, Россия и Киргизия готовят программу перекрестного года.

«Утвердили состав российской части оргкомитета», — добавил он.

В ближайшее время оргкомитет приступит к подготовке мероприятий в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, которые проведут в столицах и других городах России и Киргизии, продолжил Александр Стерник. Предложения российской и киргизских сторон сводят в единую программу, которую утвердит оргкомитет.

Ключевые события с участием президентов — межрегиональная конференция, молодежный форум, дни культуры, а также мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Не сомневаемся, что «начинка» Года будет достойным отражением многопланового партнерства Москвы и Бишкека», — резюмировал Александр Стерник.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #киргизия #мид рф #перекрестный год

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