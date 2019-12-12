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13:28   12 Декабря 2019
Россия

Бутина рассказала о жестком наказании в США за насилие в отношении полицейских

Бутина рассказала о жестком наказании в США за насилие в отношении полицейских

Член Фонда защиты национальны ценностей Мария Бутина, которая почти два года провела в тюрьме в США, напомнила, что в США на насилие в отношении правоохранителей судят намного строже, чем в РФ. Об этом она заявила на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». 

Двум участникам «московского дела» Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву, распылившему баллончик в сторону правоохранителей, вынесли приговоры уже в начале сентября. Первому дали два года колонии, второго наказали на три года. Молодых людей судили по уголовной статье о применении насилия в отношении полицейских. 

Ранее стала известна судьба еще нескольких фигурантов «московского дела». Так, Егора Жукова осудили на три года условно за призывы к экстремизму, запретив администрировать сайты. 

Бутина рассказала о жестком наказании в США за насилие в отношении полицейских

По мнению Бутиной, если бы подобное происходило в США, участников незаконных акций ждало бы более серьезное наказание. Она подчеркнула, что дело бы не ограничилось запретом на администрирование ресурсов в интернете, как у Жукова.

« В США за насилие в отношении полицейского, любое касание сотрудника власти, дают реальный срок. В стране существует такое понятие, как минимальный срок заключения, то есть вам дадут от года и выше», — рассказала Бутина.

Бутина рассказала, как с ней в камере сидела женщина, которая в состоянии алкогольного опьянения пнула полицейского. Ей дали год и 10 лет условно. Любое правонарушение, и эти 10 лет станут для нее реальными, уточнила она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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