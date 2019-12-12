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12:50   12 Декабря 2019
Россия

Постпред Крыма при президенте заявил, что Лужков заложил основы воссоединения Крыма с РФ

Постпред Крыма при президенте заявил, что Лужков заложил основы воссоединения Крыма с РФ

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что именно экс-мэр Москвы Юрий Лужков заложил основу для возвращения Крыма в состав России.

На церемонии прощания с Юрием Лужковым в Храме Христа Спасителя в Москве Мурадов выразил скорбь всей республики Крым по поводу этой трагической и неожиданной кончины. По словам представителя республики, Лужков «передал свою духовную силу всем крымчанам и Крыму».

«Именно он поддерживал русский дух в Крыму, он создавал основу для возвращения Крыма на родину, в Россию. Мы ему вечно признательны за эти колоссальные труды», — заявил Георгий Мурадов.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник, 10 декабря, во время плановой операции в Мюнхене.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Кравченко, отмечал, что Лужков не дал умереть флоту и всячески поддерживал людей и технику в 90-е годы. Именно на деньги экс-мэра Москвы были построены более трех тысяч квартир для военнослужащих в Севастополе. Лужков также финансировал ремонт ракетного крейсера «Слава», который позже переименовали в «Москву».

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Автор: Роман Самойлов
#москва #крым #лужков

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