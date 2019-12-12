Трамп заявил Лаврову, что США хотят увеличить товарооборот с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что считает необходимым увеличить товарооборот между странами. Однако американский лидер не пояснил, как именно это сделать в условиях санкций.

В ходе недавних переговоров Трампа и Лаврова, которые прошли в Вашингтоне, американский президент сделал заявление о том, что считает необходимым увеличить товарооборот с Россией. Трамп не объяснил, как именно возможно это исполнить, учитывая, что на Россию наложены американские санкции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание «Ъ».

Несмотря на всю противоречивость экономических российско-американских взаимоотношений, в последнее время действительно наблюдается улучшение экономических связей между Москвой и Вашингтоном. Еще накануне визита Лаврова в столицу США, американский государственный секретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен обсудить с Москвой вопросы бизнеса. Он признался, что Трамп поручил ему помимо контроля над вооружениями и региональных конфликтов также обсудить вопросы бизнес-связей с Россией.

«Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве», — так Помпео прокомментировал прошедшие переговоры с Лавровым.

С такими словами госсекретарь США обратился к СМИ после окончания деловой встречи. Деталей сделки Помпео не раскрыл, однако издание «Ъ» утверждает, что речь идет об официальном начале работы российско-американского Делового консультативного совета.