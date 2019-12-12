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 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

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13:00   12 Декабря 2019
Политика

Трамп заявил Лаврову, что США хотят увеличить товарооборот с Россией

Трамп заявил Лаврову, что США хотят увеличить товарооборот с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что считает необходимым увеличить товарооборот между странами. Однако американский лидер не пояснил, как именно это сделать в условиях санкций.

В ходе недавних переговоров Трампа и Лаврова, которые прошли в Вашингтоне, американский президент сделал заявление о том, что считает необходимым увеличить товарооборот с Россией. Трамп не объяснил, как именно возможно это исполнить, учитывая, что на Россию наложены американские санкции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание «Ъ».

Несмотря на всю противоречивость экономических российско-американских взаимоотношений, в последнее время действительно наблюдается улучшение экономических связей между Москвой и Вашингтоном. Еще накануне визита Лаврова в столицу США, американский государственный секретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен обсудить с Москвой вопросы бизнеса. Он признался, что Трамп поручил ему помимо контроля над вооружениями и региональных конфликтов также обсудить вопросы бизнес-связей с Россией.

«Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве», — так Помпео прокомментировал прошедшие переговоры с Лавровым.

С такими словами госсекретарь США обратился к СМИ после окончания деловой встречи. Деталей сделки Помпео не раскрыл, однако издание «Ъ» утверждает, что речь идет об официальном начале работы российско-американского Делового консультативного совета.

 

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #экономика #лавров #трамп

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