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Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

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12:53   12 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Верховная рада Украины приняла решение продлить закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

«В ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»… цифры «2019» заменить цифрами «2020», – сказано в тексте документа.

За принятие закона проголосовали 320 народных депутатов.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины приняла еще в 2014 году, но закон до сих пор так и не введен в действие.

Согласно Минским договоренностям, Киев должен предоставить особый статус отдельным районам Донбасса. По новому закону, регион получит особый статус только после проведения местных выборов под контролем международных наблюдателей. Чтобы закон вступил в силу, Киев требует вывести «незаконные формирования» с территорий юго-востока Украины.

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #особый статус

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