Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Верховная рада Украины приняла решение продлить закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

«В ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»… цифры «2019» заменить цифрами «2020», – сказано в тексте документа.

За принятие закона проголосовали 320 народных депутатов.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины приняла еще в 2014 году, но закон до сих пор так и не введен в действие.

Согласно Минским договоренностям, Киев должен предоставить особый статус отдельным районам Донбасса. По новому закону, регион получит особый статус только после проведения местных выборов под контролем международных наблюдателей. Чтобы закон вступил в силу, Киев требует вывести «незаконные формирования» с территорий юго-востока Украины.