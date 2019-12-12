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 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

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Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

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12:55   12 Декабря 2019
Весь мир

Песков заявил, что в Европе скрывается еще много участников терактов в РФ

Песков заявил, что в Европе скрывается еще много участников терактов в РФ

Много участников кровавых террористических актов, осуществленных на территории Российской Федерации, до сих пор скрывается в Европе, и для их выдачи российскому правосудию ведутся следственные действия.

Об этом в четверг журналистам заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организации терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрывается», - сообщил Песков.

Он также добавил, что эти лица каким-то образом получают в европейских странах виды на жительство или гражданство, и живут там среди обычных людей. Россия ведет следственные действия для их выдачи.

«Как правило, такие списки не публикуются. Ведется абсолютно планомерная, в соответствии с правовыми нормами, работа», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, почему власти не обнародуют информацию о местонахожднии таких боевиков.

Ранее в четверг Россия в рамках зеркального ответа на действия Берлина выслала из страны двух сотрудников германского посольства. Немецкие дипломаты были признаны персонами нон грата и должны покинуть пределы РФ в течение семи суток.

Как сообщили в МИД РФ эта мера стала вынужденным ответом на безосновательную высылку из Берлина двух сотрудников российского посольства.

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Автор: Александр Люблинский
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