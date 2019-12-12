Песков заявил, что в Европе скрывается еще много участников терактов в РФ

Много участников кровавых террористических актов, осуществленных на территории Российской Федерации, до сих пор скрывается в Европе, и для их выдачи российскому правосудию ведутся следственные действия.

Об этом в четверг журналистам заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организации терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрывается», - сообщил Песков.

Он также добавил, что эти лица каким-то образом получают в европейских странах виды на жительство или гражданство, и живут там среди обычных людей. Россия ведет следственные действия для их выдачи.

«Как правило, такие списки не публикуются. Ведется абсолютно планомерная, в соответствии с правовыми нормами, работа», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, почему власти не обнародуют информацию о местонахожднии таких боевиков.

Ранее в четверг Россия в рамках зеркального ответа на действия Берлина выслала из страны двух сотрудников германского посольства. Немецкие дипломаты были признаны персонами нон грата и должны покинуть пределы РФ в течение семи суток.

Как сообщили в МИД РФ эта мера стала вынужденным ответом на безосновательную высылку из Берлина двух сотрудников российского посольства.