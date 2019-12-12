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12:40   12 Декабря 2019
Политика

Песков считает въезд российского журналиста на Украину позитивным фактом

Песков считает въезд российского журналиста на Украину позитивным фактом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал допуск российского журналиста МИЦ «Известия» на территорию Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, 9 декабря, пригласил российских журналистов приезжать на Украину. Уже в среду, 11 декабря, появились данные, что российского журналиста, сотрудника МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили в страну.

«Давайте все-таки исходить из того, что журналист действительно въехал – это позитивный знак. Как дальше выстраивается работа – судить по одному дню об этом невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше. Наверное, есть смысл заранее какие-то направлять запросы <…> Но пока можно только сказать, что сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского действительно журналист достаточно оперативно – буквально на следующий день – смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины – это факт позитивный. Будем надеяться, что ничто его не омрачит», — заявил Песков.

Данные о том, что журналисту Алексею Лазуренко удалось въехать на территорию Украины появились на сайте ren.tv, затем информацию подтвердили в издании «Известия», где и работает корреспондент.

 

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Автор: Галина Кандинская
#россия #украина #песков

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