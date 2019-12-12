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 Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев

Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев
13:19   12 Декабря 2019
Весь мир

Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев

Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев

Депутат комитета по энергетике Бундестага от правой партии евроскептиков «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре обвинил правительство в «капитуляции» перед США по вопросу «Северного потока — 2». Парламентарий убежден, что власти поддались экономической атаке, которую затеяли американцы, увязав строительство газопровода с обострением ситуации на Украине. Которую, к слову, также учинили Соединенные штаты.

«США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало. Оно больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их. Стабильность Украины не имеет ничего общего с другими экономическими проектами», — заявил господин Котре в интервью РИА Новости.

Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев

Публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «Политикой Сегодня» согласился с мнением немецкого парламентария.

«Да, это правда! Действительно связали. Это очевидно. Именно Украина пытается всеми способами напакостить РФ даже ценой собственной гибели, поскольку польская фантазия Украины — «не Россия», естественным образом возвышает [понятие], что Украина – «это анти-Россия». Главное, что американцы пытаются не просто связать [поставки]: а цель этой истерики заблокировать поставки газа из РФ, чтобы отчертить европейский рынок для газа из самих США», — считает Вассерман.

Американский газ обойдется Европе дороже, чем российский, заметил собеседник агентства. Разработка сланцевых месторождений обходится государству в десять раз больше, чем песчаниковых. Все это накладывается на дорогую транспортировку, поскольку поставки газа осуществляются в сжиженном состоянии: в емкостях или трубах необходимо поддерживать все условия для транспортировки одного из стратегических энергетических ресурсов.

Скепсис немецких правых Вассерман не склонен соотносить с привычной для них популистской риторикой. У АдГ действительно есть повод критиковать Бундестаг, уверен публицист.

Немецкая истерика перед США связана с манипуляцией обществом и ростом цен на сланцевый газ

«Это подготовка общественного мнения самой Европы в тому, что в ближайшем времени Европе придется изрядно переплачивать за газ. Ведь совершенно независимо от того, какой именно канал поставок перекроют: хоть через «Северный поток-2», хоть через Украину, — газ все равно подорожает. Сейчас ведется агитация таким образом, чтобы общественное мнение заранее считало это следствием деятельности Российской федерации», — говорит публицист.

«Северный поток-2» представляет из себя две нитки газопровода. Общая мощность его составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газ будет транспортироваться с территории России через Балтийское море до Германии. Магистраль пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Достроить его планируют к концу текущего года.

Немецкая истерика перед США связана с манипуляцией обществом и ростом цен на сланцевый газ

Напомним, что напряженная политическая обстановка по строительству «Северного потока – 2» сформировалась на фоне резких заявлений Украины, опасающейся потерять доходы от транзита российского газа. Также критикуют газопровод и ряд европейских стран: в частности, Польша, Латвия и Литва. Соединенные штаты навязывают европейцам свою сланцевую альтернативу. А также США заявляют, что «Северный поток-2» — политический проект, угрожающий энергобезопасности Европы.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #сша #германия #вассерман #северный поток - 2

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