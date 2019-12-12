Вассерман считает, что альтернатива США российскому газу ударит по карманам европейцев

Депутат комитета по энергетике Бундестага от правой партии евроскептиков «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре обвинил правительство в «капитуляции» перед США по вопросу «Северного потока — 2». Парламентарий убежден, что власти поддались экономической атаке, которую затеяли американцы, увязав строительство газопровода с обострением ситуации на Украине. Которую, к слову, также учинили Соединенные штаты.

«США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало. Оно больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их. Стабильность Украины не имеет ничего общего с другими экономическими проектами», — заявил господин Котре в интервью РИА Новости.

Публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «Политикой Сегодня» согласился с мнением немецкого парламентария.

«Да, это правда! Действительно связали. Это очевидно. Именно Украина пытается всеми способами напакостить РФ даже ценой собственной гибели, поскольку польская фантазия Украины — «не Россия», естественным образом возвышает [понятие], что Украина – «это анти-Россия». Главное, что американцы пытаются не просто связать [поставки]: а цель этой истерики заблокировать поставки газа из РФ, чтобы отчертить европейский рынок для газа из самих США», — считает Вассерман.

Американский газ обойдется Европе дороже, чем российский, заметил собеседник агентства. Разработка сланцевых месторождений обходится государству в десять раз больше, чем песчаниковых. Все это накладывается на дорогую транспортировку, поскольку поставки газа осуществляются в сжиженном состоянии: в емкостях или трубах необходимо поддерживать все условия для транспортировки одного из стратегических энергетических ресурсов.

Скепсис немецких правых Вассерман не склонен соотносить с привычной для них популистской риторикой. У АдГ действительно есть повод критиковать Бундестаг, уверен публицист.

«Это подготовка общественного мнения самой Европы в тому, что в ближайшем времени Европе придется изрядно переплачивать за газ. Ведь совершенно независимо от того, какой именно канал поставок перекроют: хоть через «Северный поток-2», хоть через Украину, — газ все равно подорожает. Сейчас ведется агитация таким образом, чтобы общественное мнение заранее считало это следствием деятельности Российской федерации», — говорит публицист.

«Северный поток-2» представляет из себя две нитки газопровода. Общая мощность его составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газ будет транспортироваться с территории России через Балтийское море до Германии. Магистраль пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Достроить его планируют к концу текущего года.

Напомним, что напряженная политическая обстановка по строительству «Северного потока – 2» сформировалась на фоне резких заявлений Украины, опасающейся потерять доходы от транзита российского газа. Также критикуют газопровод и ряд европейских стран: в частности, Польша, Латвия и Литва. Соединенные штаты навязывают европейцам свою сланцевую альтернативу. А также США заявляют, что «Северный поток-2» — политический проект, угрожающий энергобезопасности Европы.