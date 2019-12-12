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18:21   12 Декабря 2019
Весь мир

Россия в Сирии является миротворцем номер один, уверен политолог

Россия в Сирии является миротворцем номер один, уверен политолог

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры в среду, 11 декабря. Президенты двух стран обсудили обстановку в Сирии и вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией главы Турции.

«Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии», — сказано в заявлении.

В начале октября этого года Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против вооруженных формирований «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

22 октября Путин и Эрдоган в Сочи подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы со стороны САР. Кроме того документ подразумевает совместное патрулирование в установленной зоне безопасности.

Россия в Сирии является миротворцем номер один, уверен политолог

В беседе с «Политикой сегодня» политический обозреватель Александр Асафов заявил, что в конфликте участвует не так много сторон, действительно ставящих перед собой миротворческие задачи. Однако Российская Федерация играет ключевую роль в восстановлении мира в Сирии.

«Дело в том, что не так много акторов региона, которые действительно нацелены не только на выполнение своих эгоистичных задач и целей, а тех, кто делает что-то для достижения мира в разрушенных войной районах Сирии. То, что Россия является там миротворцем номер один - это очевидно», - отметил эксперт.

Политолог считает, что Эрдоган имеет собственные, отличные от РФ воззрения на вопрос стабилизации обстановки в САР, однако на первом месте все же для Турции стоит консолидация сил с Россией.

«Стоит учитывать то, что он [Эрдоган] сказал перед юбилейным, семидесятым саммитом НАТО некоторое время назад в Лондоне, о том, что Россия является одним из главных партнеров Турции. И это не противоречит членству Турции в НАТО. В этом контексте было сказано», - подчеркнул Асафов.

Существуют положения российско-турецкого меморандума, которые, в первую очередь, со стороны России учитывают интересы сирийского народа и сирийского государства, добавил спикер. Асафов допускает возможность эскалации на севере Сирии, однако считает, что разрешить конфликтные ситуации в будущем способна лишь российская сторона.

Россия в Сирии является миротворцем номер один, уверен политолог

«России, как мне кажется, удается и удастся, соответственно, в будущем принудить всех акторов региона к одной общей цели - прекращению конфликта, политическим переговорам и миру на территории сирийского государства» - подытожил политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов, посвященных ситуации в Сирийской Арабской Республике. В первой части журналисты рассказали о связях сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ*. Выяснилось, что среди вещей боевиков был обнаружен номер телефона российского репортера, а сам он получал от террористов информацию для публикации фейков.

Вторая часть цикла рассказывает о связях Соединенных Штатов и террористов в Сирии. Вашингтон, по данным агентства, отправляет в страну инструкторов для обучения радикалов, снабжает их оружием, получая за это нефть из контролируемых боевиками месторождений. В статье содержатся рассказы свидетелей, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ*.

В третьей части цикла сказано о деятельности россиян в Сирии, в частности, о прибытии первой группы специалистов из России на авиабазу «Хмеймим» в конце сентября 2015 года. Присутствие россиян, по мнению местных, быстро изменило ситуацию в их родной стране к лучшему. Россия находится на сирийской территории по приглашению легитимного правительства президента САР Башара Асада.

*террористическая группировка, запрещена в РФ решением Верховного суда

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Автор: София Синицына
#сирия #турция #меморандум

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