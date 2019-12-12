Немецкие дипломаты высылаются из РФ в качестве ответной вынужденной меры – Песков

Решение о высылке двух немецких дипломатов из России принято в качестве вынужденной ответной меры на решение властей Германии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее власти ФРГ приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. МИД РФ заявило, что в качестве ответной меры два немецких дипломата будут высланы из России.

«Вы знаете, что мы считаем это абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны. Поэтому, скажем так, вынужденная мера взаимности», — передает слова Пескова ФАН.

Пресс-секретарь президента выразил надежду, что подобное решение не станет негативным фактором для «дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с ФРГ».