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12:31   12 Декабря 2019
Россия

Немецкие дипломаты высылаются из РФ в качестве ответной вынужденной меры – Песков

Немецкие дипломаты высылаются из РФ в качестве ответной вынужденной меры – Песков

Решение о высылке двух немецких дипломатов из России принято в качестве  вынужденной ответной меры на решение властей Германии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее власти ФРГ приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. МИД РФ заявило, что в качестве ответной меры два немецких дипломата будут высланы из России.

«Вы знаете, что мы считаем это абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны. Поэтому, скажем так, вынужденная мера взаимности», — передает слова Пескова ФАН.

Пресс-секретарь президента выразил надежду, что подобное решение не станет негативным фактором для «дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с ФРГ».

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Автор: Роман Самойлов
#германия #песков #дипломаты

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