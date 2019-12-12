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 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

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12:43   12 Декабря 2019
Россия

Песков прокомментировал пропажу «Слуги народа» из эфира ТНТ

Песков прокомментировал пропажу «Слуги народа» из эфира ТНТ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, администрация президента не вмешивалась в ситуацию с телесериалом «Слуга народа». Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что из эфира российского телеканала ТНТ пропал украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский. Первые три серии были показаны в эфире в среду. Представитель телеканала объяснил, что сериал приобретался для демонстрации на платной платформе, а показ первых серий был маркетинговым ходом для привлечения зрителей. 

По словам Пескова, тема сериала не имеет никакого отношения к администрации президента. 

«Мы в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого», — прокомментировал он. 

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не планирует смотреть сериал «Слуга народа» с украинским коллегой в главной роли.

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Автор: Софья Белоцерковская
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