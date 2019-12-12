Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, администрация президента не вмешивалась в ситуацию с телесериалом «Слуга народа». Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что из эфира российского телеканала ТНТ пропал украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский. Первые три серии были показаны в эфире в среду. Представитель телеканала объяснил, что сериал приобретался для демонстрации на платной платформе, а показ первых серий был маркетинговым ходом для привлечения зрителей.

По словам Пескова, тема сериала не имеет никакого отношения к администрации президента.

«Мы в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не планирует смотреть сериал «Слуга народа» с украинским коллегой в главной роли.