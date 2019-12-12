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Минимальная зарплата в России станет больше на 850 рублей в 2020 году

 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

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12:38   12 Декабря 2019
Россия

Путин 12 декабря простится с Лужковым

Путин 12 декабря простится с Лужковым

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-ом году жизни во вторник, 10 декабря. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сегодня Владимир Путин попрощается с Юрием Лужковым, передает Федеральное агентство новостей.

Также 12 декабря РФ празднует День Конституции, поэтому президент встретится в середине дня с судьями Конституционного суда, продолжил Песков. После запланировали ряд встреч и совещаний внутреннего характера.

«Ежегодно встречаются с судьями. Каждый раз получается такая субстантивная беседа», — резюмировал представитель Кремля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #песков #лужков #день конституции

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