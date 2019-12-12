Путин 12 декабря простится с Лужковым
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-ом году жизни во вторник, 10 декабря. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сегодня Владимир Путин попрощается с Юрием Лужковым, передает Федеральное агентство новостей.
Также 12 декабря РФ празднует День Конституции, поэтому президент встретится в середине дня с судьями Конституционного суда, продолжил Песков. После запланировали ряд встреч и совещаний внутреннего характера.
«Ежегодно встречаются с судьями. Каждый раз получается такая субстантивная беседа», — резюмировал представитель Кремля.
10декабря на 84-м году жизни умер бывший Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя 12декабря 2019г. в 11:00 Совершит отпевание Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл! Похоронят бывшего мэра Москвы на Новодевичьем кладбище Москвы! Светлая Память! pic.twitter.com/Q1wSWZdVaZ— Юлия Сапронова (@usapronova) 11 декабря 2019 г.