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12:25   12 Декабря 2019
Россия

Песков заявил, что нет планов внести поправки в Конституцию

Песков заявил, что нет планов внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов внести поправки в действующую Конституцию РФ.

«О каких-то планах я вам ничего не могу сказать. Мне не известно о таких планах… Естественно, у Конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени. Поэтому не знаю просто детали этого опроса», — ответил Песков.

Такое заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, планируются ли какие-либо поправки к Конституции, ведь 68% россиян считают, что их пора внести. Число опрошенных, которые считают необходимым внести изменения в главный документ страны, с 2013 года увеличилось на 24%.

Действующая Конституция была принята 12 декабря 1993 года, а в законную силу вступила 25 декабря того же года.

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Автор: Галина Кандинская
#песков #конституция рф

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