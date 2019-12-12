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 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

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12:42   12 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии утвердил для Узбекистана четыре проекта технического сотрудничества в 2020–2021 годах на сумму более миллиона евро. Об этом сообщил представитель узбекистанского министерства иностранных дел.

По информации МИД, проекты помогут нарастить технический потенциал и человеческие ресурсы, развить ядерную инфраструктуру, укрепить ядерную и радиационную безопасность объектов мирного использования ядерной энергии Узбекистана. От Ташкента исполнителями проектов выступили агентство «Узатом», государственный комитет промышленной безопасности, институт ядерной физики, национальный университет Узбекистана, Самаркандский госуниверситет, а также Ташкентский городской онкологический диспансер.

Программа технического сотрудничества МАГАТЭ укрепит ядерную и радиационную безопасность при эксплуатации ядерно-физических установок Узбекистана, поможет развить и внедрить современные ядерные технологии в медицине и других отраслях народного хозяйства, а также распространить ядерные знания, резюмировали в МИД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #узбекистан #ташкент #магатэ

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