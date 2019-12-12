МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии утвердил для Узбекистана четыре проекта технического сотрудничества в 2020–2021 годах на сумму более миллиона евро. Об этом сообщил представитель узбекистанского министерства иностранных дел.

По информации МИД, проекты помогут нарастить технический потенциал и человеческие ресурсы, развить ядерную инфраструктуру, укрепить ядерную и радиационную безопасность объектов мирного использования ядерной энергии Узбекистана. От Ташкента исполнителями проектов выступили агентство «Узатом», государственный комитет промышленной безопасности, институт ядерной физики, национальный университет Узбекистана, Самаркандский госуниверситет, а также Ташкентский городской онкологический диспансер.

Программа технического сотрудничества МАГАТЭ укрепит ядерную и радиационную безопасность при эксплуатации ядерно-физических установок Узбекистана, поможет развить и внедрить современные ядерные технологии в медицине и других отраслях народного хозяйства, а также распространить ядерные знания, резюмировали в МИД.