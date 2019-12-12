МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии утвердил для Узбекистана четыре проекта технического сотрудничества в 2020–2021 годах на сумму более миллиона евро. Об этом сообщил представитель узбекистанского министерства иностранных дел.
Программа технического сотрудничества МАГАТЭ укрепит ядерную и радиационную безопасность при эксплуатации ядерно-физических установок Узбекистана, поможет развить и внедрить современные ядерные технологии в медицине и других отраслях народного хозяйства, а также распространить ядерные знания, резюмировали в МИД.