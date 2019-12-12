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12:28   12 Декабря 2019
Россия

Решение WADA наказать Россию было политизированным, заявил глава СБР

Решение WADA наказать Россию было политизированным, заявил глава СБР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло политизированное решение в отношении российского спорта, заявил в четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Негативное решение, к которому мы готовились и ожидали. Это решение необъективное, Россия делает много для борьбы с допингом. Мы сделали больше 250 проб, все они были отрицательными. Это решение политизированное. Есть определенные лица, которые имеют преимущества. Расследование проходило в одностороннем порядке», - подчеркнул Драчев, комментируя решение WADA.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение наказать Россию за манипуляции с результатами тестов на допинг, хранившимися в Московской антидопинговой лаборатории. Россию отстранили от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года, запретив ей на этот же срок подавать заявки на проведение международных турниров. При этом в решении WADA говорилось, что участие в международных состязаниях смогут принять только те российские спортсмены, которые смогут доказать свою чистоту, и даже в этом случае, они будут выступать в нейтральном статусе.

Решение WADA наказать Россию было политизированным, заявил глава СБР

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Автор: Александр Люблинский
#россия #спорт #wada #общество #наказание #союз биатлонистов россии

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