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 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

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12:21   12 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Гончарука обрадовало решение США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Гончарука обрадовало решение США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Украинский председатель правительства Алексей Гончарук прокомментировал результаты голосования конгресса США по санкциями против газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик написал в своем Twitter в четверг, 12 декабря. 

Гончарук посчитал хорошей новостью решение конгресса поддержать санкции против «Северного потока — 2». По его мнению, санкции осложнят строительство российской трубы.

 «Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины», — написал он.

Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила законопроект, согласно которому администрация главы Белого дома Дональда Трампа должна будет ввести санкции против «Северного потока — 2».

Чуть позже президент Германо-российской промышленной палаты Райнер Зеле призвал европейские страны принять меры в ответ на санкции США против строительства газопровода. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #северный поток - 2

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