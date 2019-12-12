Украинский председатель правительства Алексей Гончарук прокомментировал результаты голосования конгресса США по санкциями против газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик написал в своем Twitter в четверг, 12 декабря.

Гончарук посчитал хорошей новостью решение конгресса поддержать санкции против «Северного потока — 2». По его мнению, санкции осложнят строительство российской трубы.

«Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины», — написал он.

Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила законопроект, согласно которому администрация главы Белого дома Дональда Трампа должна будет ввести санкции против «Северного потока — 2».

Чуть позже президент Германо-российской промышленной палаты Райнер Зеле призвал европейские страны принять меры в ответ на санкции США против строительства газопровода.