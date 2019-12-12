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12:11   12 Декабря 2019
Россия

Жириновский предложил Путину сократить январские праздники и сделать 31 декабря выходным

Жириновский предложил Путину сократить январские праздники и сделать 31 декабря выходным

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать 31 декабря выходным днем и сократить январские каникулы.

По мнению Жириновского, во время длинных новогодних каникул происходит «слишком много отрицательного», поэтому их лучше сократить, а выброшенные дни добавить в личный отпуск.

«Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем), и где-то уже губернаторы приняли решение», — заявил лидер ЛДПР.

Партия также предложила сдвинуть выход на работу на третье января. Жириновский также высказался о том, что можно и 8 марта и 23 февраля убрать из календарных праздников и перенести в дни личного отпуска работников.

 

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Автор: Галина Кандинская
#жириновский #лдпр #новый год #новогодние каникулы

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