Жириновский предложил Путину сократить январские праздники и сделать 31 декабря выходным

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать 31 декабря выходным днем и сократить январские каникулы.

По мнению Жириновского, во время длинных новогодних каникул происходит «слишком много отрицательного», поэтому их лучше сократить, а выброшенные дни добавить в личный отпуск.

«Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем), и где-то уже губернаторы приняли решение», — заявил лидер ЛДПР.

Партия также предложила сдвинуть выход на работу на третье января. Жириновский также высказался о том, что можно и 8 марта и 23 февраля убрать из календарных праздников и перенести в дни личного отпуска работников.