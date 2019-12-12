Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на постройку крупнотоннажных судов

В 2020–2022 годах на эти цели направят 22 миллиарда рублей. Правительство утвердило правила предоставления субсидий из российского бюджета на строительство крупнотоннажных судов. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Министерство финансов РФ в сентябре опубликовало подготовленный ведомством проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022, согласно которому российские компании в 2020 году могут получить 4,9 миллиарда рублей на создание крупнотоннажных судов, в 2021 и 2022 годах по 7,2 и 9,9 миллиарда рублей, соответственно​​​. Получателей субсидий не указали.

Согласно перечню судов, на создание которых направят субсидию, речь идет о постройке газовозов дедвейтом свыше 45 тысяч тонн, а также танкеров-продуктовозов дедвейтом свыше 45 тысяч тонн. Для первых процент субсидирования относительно цены судна составит 20 процентов, при этом его скорректируют после заключения соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение части затрат, которые связаны со строительством первых пяти судов, для продуктовозов — 25 процентов.