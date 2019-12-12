Министр юстиции Украины пожаловался на маленькую зарплату

Министр юстиции Украины Денис Малюська пожаловался на маленькую зарплату, передает «24 канал» в четверг, 12 декабря.

По словам Малюськи, когда он начал работать министром, его ежемесячная зарплата составила 16 тысяч гривен (43 тысячи рублей). Он подчеркнул, что ему не хватает таких денег на жизнь, потому что до поступления на госслужбу, его расходы составляли не менее ста тысяч гривен в месяц (270 тысяч рублей).

Малюська смог продолжить работу в кабинете министров за счет накоплений, которые он сделал на предыдущей работе, однако ему могло бы их хватить только на год. Он добавил, что ситуация с оплатой министерского труда изменилась в ноябре. Тогда членам кабинета пообещали надбавки. Теперь зарплата Малюськи составляет 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), но его и эта сумма не устраивает.

«Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит», — сказал министр, добавив, что он должен кормить четверых детей.

Министр сообщил, что правительство готово решить проблему и поднять зарплату. Такой шаг может привлечь иностранных инвесторов, которые смогут убедиться, что украинские министры не вынуждены брать взятки для обеспечения своей жизни.

Ранее на маленькую зарплату пожаловался министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Он заявил, что живет на собственные сбережения, а деньги с зарплаты тратит на такси.