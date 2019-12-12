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 Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ
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13:46   12 Декабря 2019
Россия

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Навальный случайно проговорился в тайном финансировании через ЕСПЧ

Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России) в видеоинтервью программе «Русские норм» (проект The Bell) невольно признался, что использует Европейский суд по правам человека для того, чтобы скрывать денежные потоки.

«У меня есть ИП, в котором пока еще не заблокирован счет. И я занимаюсь как юрист в основном европейскими судами. Сейчас я получаю гонорар от одного человека – это Борис Зимин», – признался Навальный в передаче «Русские норм».

По его словам, он в (ЕСПЧ) он организует защиту разных людей, в том числе занимается процессами по делам миллионера за денежное вознаграждение. Сумму Навальный не озвучил.

Ранее блогер утверждал, что живет только на добровольные пожертвования россиян и не признает сотрудничество с семьей Зиминых. Однако сам миллионер Борис Зимин в интервью изданию Znak рассказал, что поддерживает ФБК с самого начала, хотя о точных суммах и назначениях денег он так и не упомянул.

Многие журналисты уже ловили Навального на сокрытии денег от иностранных покровителей. Так, журналист Олег Лурье в своей статье назвал Навального «международным решалой» в Европейском суде. Лурье убежден, что в ЕСПЧ Навальный получает деньги и как юрист, который представляет интересы клиентов, и как блогер, который выполняет задания кураторов. По мнению журналиста, Навальный для Европейского суда «особый клиент», судя по тому, как оперативно рассматриваются его жалобы.

Сотрудничество Навального с Зиминым напоминает схему финансирования российских либералов беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Как сообщает телеканал НТВ, миллиардер выделил соратнику Навального по ФБК Михаилу Волкову вознаграждение в 60 тысяч долларов через эстонское НКОMTU Free Access HR якобы за два социологических исследования, которые на самом деле не проводились. Также ФБК получал средства от олигарха через Сергея Мохова — мужа юриста ФБК Любови Соболь.

В случаях с обоими олигархами, правозащитная или исследовательская деятельности являются просто прикрытием для нелегальных денежных потоков. Люди, стремящиеся разрушить политическую обстановку в стране, финансируют деятельность Навального и его ФБК. Неспроста фонд «Династия» Зимина был признан иноагентом, а «Открытая Россия» Ходорковского – нежелательной организацией в России.

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#навальный #фбк

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