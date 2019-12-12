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11:43   12 Декабря 2019
Россия

Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания Об этом сообщил в четверг, 11 декабря, представитель госкорпорации «Росатом». По его словам, ходовые испытания позволят не только проверить соответствие параметров атомохода проектным характеристикам, но и надежность работы оборудования и судовых систем.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 построили по заказу государственной корпорации «Росатом» на петербургском «Балтийском заводе» . Сдачу «Арктики» в эксплуатацию наметили на 2020 год.

Сейчас на заводе достраивают два серийных атомоходов проекта 22220 «Сибирь» и «Урал». В августе 2019 года «Росатом» и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#арктика #общество #росатом #ледокол

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