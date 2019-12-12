Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания Об этом сообщил в четверг, 11 декабря, представитель госкорпорации «Росатом». По его словам, ходовые испытания позволят не только проверить соответствие параметров атомохода проектным характеристикам, но и надежность работы оборудования и судовых систем.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 построили по заказу государственной корпорации «Росатом» на петербургском «Балтийском заводе» . Сдачу «Арктики» в эксплуатацию наметили на 2020 год. Сейчас на заводе достраивают два серийных атомоходов проекта 22220 «Сибирь» и «Урал». В августе 2019 года «Росатом» и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта. Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания! pic.twitter.com/fuAGjCzqaV — Росатом (@rosatom) 12 декабря 2019 г.