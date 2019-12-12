Президентские выборы стартовали в Алжире

Избирательные участки в Алжире начали работу сегодня, 12 декабря, в восемь утра по местному времени, сообщает алжирское информационное агентство APS.

На главный государственный пост в Алжире претендуют пять кандидатов: Али Бенсфлис (премьер-министр Алжира в 2000-2003 годах), Аблельмаджид Теббун (глава правительства Алжира в 2017 году), Абделькадер Бенгрина (министр туризма в 1997-1999 годах), Аззедин Михуби (министр культуры в 2015-2019 годах) и Абдельазиз Белайд (лидер фронта «Будущего»).

Избирательные участки полностью готовы к голосованию, заявила независимая национальная комиссия по выборам. Благодаря новейшей системе подсчета голосов, возможности подтасовок сведены к минимуму, заявили в комиссии.

Власти Алжира считают, что выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который длится с февраля этого года. Находивший у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден покинуть свой пост в результате крупных народных протестов. Временным главной Алжира на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.