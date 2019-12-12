Ученые предупредили, что дневной сон опасен для здоровья

Люди, которые находят время поспать днем или ночью спят девять и более часов, подвержены повышенному риску инсульта.

Выводы китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане публикует в четверг издание EurekAlert!.

Как сообщается, ученые на протяжении шести лет проводили эксперимент, в котором участвовали 31,7 тысячи человек, которые ранее не имели проблем со здоровьем, в том числе и инсультов.

Все участники эксперимента заполнили анкеты, в которых 8% из них указали, что дремлют днем в течение 90 минут и более, еще 24% испытуемых сообщили, что их ночной сон длится девять часов или еще дольше. В результате эксперимента выяснилось, что у тех, кто спит по ночам девять или более часов инсульты случаются на 23% чаще, чем у остальных, а у тех, кто долго спит ночью, а в добавок дремлет днем, инсульты случались чаще на 85%.

Напомним, ранее СМИ опубликовали предупреждение врача-сомнолога из Медицинской академии имени Сеченова о том, что попытки компенсировать недельный недосып длительным сном в выходные могут привести к развитию серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а также к сахарному диабету.