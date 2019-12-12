МИД РФ объявил персонами нон-грата двух послов Германии

Министерство иностранных дел РФ объявило двух послов ФРГ в России персонами нон-грата в качестве зеркального ответа на действия Берлина, сообщают в ведомстве. Личности дипломатов не уточняются.

Ранее посла Германии Геза Андреаса фон Гейра вызвали в МИД РФ.

На текущей неделе власти Германии выслали из страны двух российских дипломатов из-за убийства в Берлине гражданина Грузии в августе этого года. Берлин обвиняет в преступлении гражданина РФ.

В ходе пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» президент России Владимир Путин заявил, что убитый гражданин Грузии являлся боевиком и одним из организаторов взрыва в московском метро.