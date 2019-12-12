Африканская активистка Натали Ямб рассказала о давлении из-за любви к России

Исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» Натали Ямб призналась, чем для нее обернулась дружба с Россией. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщается на сайте Фонда защиты национальных ценностей.

Африканский дискуссионный клуб в Москве провел экстренное заседание 11 декабря, где обсуждалось беспрецедентное выдворение из Кот д'Ивуара в Швейцарию активистки Натали Ямб. Она выступила хедлайнером встречи.

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич в приветственном слове представил Натали как друга России. Он подчеркнул, что активистка столкнулась с большим давлением за дружбу с Россией, а также за свою яркую деятельность в Западной Африке.

«Несмотря на то, что Натали много лет верой и правдой служила Кот д’Ивуару, занимая высокие должности в бизнесе и на госслужбе, местные власти без зазрения совести в начале декабря депортировали ее в Швейцарию», — с сожалением констатировал он.

Натали Ямб стала неугодной для своей страны после участия в саммите «Россия — Африка», который прошел в октябре этого года. По словам Малькевича, спустя неделю после мероприятия у активистки исчезла страница из Wikipedia, а напротив ее офиса были установлены камеры видеонаблюдения. После чего ее «гнусно и подло» выдворили.

Сама общественница отнеслась к своей депортации с юмором. У себя в социальных сетях она поставила хэштэг «#эффектСочи». Ни она, ни ее друзья не сомневаются, что причиной репрессий стало участие активистки в саммите.