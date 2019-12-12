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11:01   12 Декабря 2019
Россия

Посла Германии вызвали в МИД РФ из-за высылки российских дипломатов

Посла Германии вызвали в МИД РФ из-за высылки российских дипломатов

Посла Германии Геза Андреаса фон Гейра вызвали в МИД России, когда стала известна информация о высылке двух российских дипломатов из ФРГ, сообщает ТАСС.

Власти Германии приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. Послу Германии в Москве огласят ответные меры на высылку граждан РФ. Время прибытия Андреаса фон Гейра в МИД не уточняется.

В Министерстве иностранных дел РФ сочли подобное решение властей ФРГ безосновательной и недружественной мерой. В сложившейся ситуации Москва примет ряд ответных мер, заявили в ведомстве.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в районе Моабит в Берлине 23 августа этого года. Подозреваемый в убийстве 49-летний гражданина РФ был задержан.

Ранее, президент России Владимир Путин отмечал, что убитый гражданин Грузии является опасным боевиком и одним из организаторов взрывов в московском метро. По словам главы государства, Россия будет «делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам» в расследовании.

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Автор: Роман Самойлов
#германия #мид рф

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