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Бывший глава министерства экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

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11:07   12 Декабря 2019
Весь мир

Стартовали внеочередные выборы в парламент Великобритании

Стартовали внеочередные выборы в парламент Великобритании

Около 40 тысяч избирательных участков открылись в четверг на внеочередных парламентских выборах Великобритании, которым предстоит определить судьбу Brexit. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в стране в общей сложности начали работу около 40 тысяч участков. Большинство из них расположены в школах, поэтому занятия у учеников будут отменены. Однако родителям выходной не предоставляется, поэтому они смогут проголосовать либо до, либо после работы. Крайний срок — до 22:00. После закрытия участков начнется подсчет голосов.

Основная борьба за места в Палате общин развернется, вероятно, между консерваторами и лейбористами, как это чаще всего и бывает. Известно, что парламент нового созыва начнет работу 17 декабря. При этом Елизавета II выступит с речью о планах кабинета министров 19 декабря. В случае, если после выборов поменяется премьер-министр, королева произнесет речь в январе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #выборы #политика #общество #весь мир

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