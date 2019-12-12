Стартовали внеочередные выборы в парламент Великобритании

Около 40 тысяч избирательных участков открылись в четверг на внеочередных парламентских выборах Великобритании, которым предстоит определить судьбу Brexit. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в стране в общей сложности начали работу около 40 тысяч участков. Большинство из них расположены в школах, поэтому занятия у учеников будут отменены. Однако родителям выходной не предоставляется, поэтому они смогут проголосовать либо до, либо после работы. Крайний срок — до 22:00. После закрытия участков начнется подсчет голосов.

Основная борьба за места в Палате общин развернется, вероятно, между консерваторами и лейбористами, как это чаще всего и бывает. Известно, что парламент нового созыва начнет работу 17 декабря. При этом Елизавета II выступит с речью о планах кабинета министров 19 декабря. В случае, если после выборов поменяется премьер-министр, королева произнесет речь в январе.