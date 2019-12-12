«Альтернатива для Германии» считает, что Меркель капитулировала перед США

Правительство Ангелы Меркель «капитулировало» перед Вашингтоном по вопросу «Северного потока — 2». Такое мнение в четверг высказал представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Депутат напомнил, как важен российский газопровод для энергетической безопасности ФРГ. По его словам, предпринимаемые США попытки торпедировать этот проект должны были заставить правительство Меркель, выступить в его защиту.

«В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС», — заявил Котре, слова которого приводит РИА новости.

При этом, отметил депутат, Штатам удалось связать «Северный поток — 2» с Украиной, которую сами же и дестабилизировали, а федеральное правительство Германии поддалось давлению Вашингтона и подчинилось его экономической атаке, то есть капитулировало.

Ранее в декабре стали известны планы американского правительства добиться введения санкций против тех европейских компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2». Как заявил американский сенатор Крис Мерфи, сенат США собирается вскоре принять законопроект, направленный на борьбу с российским энергетическим влиянием в Европе.