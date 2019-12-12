Депутат Госдумы предложил принимать детей воспитателей в детсады вне очереди

Сотрудники дошкольных учреждений могут пополнить список россиян, имеющих право устраивать ребенка в детский сад вне очереди. Такой законопроект планирует внести первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, сообщает 12 декабря «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству отдать своего ребенка в детсад вне очереди могут родители, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также судьи, прокуроры, сотрудники СК РФ и те, чья деятельность предполагает особый риск. Право на зачисление в детсад без очереди имеют дети-сироты или усыновленные дети, дети родителей-инвалидов или погибших в результате боевых действий в Абхазии, Южной Осетии, Северном Кавказе и Дагестане. Соответствующее право предоставляется молодым мамам и папам в возрасте от 18 до 23 лет, которые остались без родителей будучи детьми.

Отмечается, что льготу на зачисление своих детей в детсады имеют няни и воспитатели, однако они обладают лишь преимущественным правом. По мнению Смолина, воспитателей нужно мотивировать работать в детсадах, ведь там небольшая заработная плата.

«Один из таких стимулов для молодой мамы — возможность устройства ребёнка в детсад вне очереди», — считает депутат.

Напомним, сначала в детсады принимают детей-внеочередников. Затем тех, кто наделен правом первой очереди. Следующими на места в саду претендуют дети, которые обладают преимущественным правом. Затем в группу принимаются все остальные.